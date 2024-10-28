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Giriş Tarihi: 29.10.2024

Fare zehirinden uyuşturucu yapan çeteye suçüstü

Emir SOMER Emir SOMER
Fare zehirinden uyuşturucu yapan çeteye suçüstü
İstanbul Beykoz'da bir adreste uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespiti üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kurutulmuş çeşitli bitkilerin üzerine spreyle fare zehiri, tiner, aseton ve çeşitli uyarıcı maddeler püskürtülerek imal edilen bonzai adlı sentetik uyuşturucu maddeleri satan F.M. (33), M.B. (48) ve M.S. (33) adlı 3 şüpheli yakalandı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Mala Zarar Verme" başta olmak üzere farklı suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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Fare zehirinden uyuşturucu yapan çeteye suçüstü
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