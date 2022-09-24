Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Gruptaki son maçında Faroe Adaları Milli Takımı'yla karşılaşacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları - Türkiye milli maç gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;