Haberler Yaşam Haberleri Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 24.9.2022 01:04 Son Güncelleme: 24.9.2022 01:04

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Uluslar B ligine yükselen A Milli Futbol Takımımız, C Ligi 1. Grup son maçında Faroe Adaları Milli Takımıyla karşılaşacak. Lüksemburg’la 3-3’lük beraberlikle adını B ligine yazdıran ay yıldızlı millilerimizin maçını canlı olarak izlemek isteyenler yoğun olarak “Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?” şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Gruptaki son maçında Faroe Adaları Milli Takımı'yla karşılaşacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Faroe Adaları - Türkiye milli maç gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
  • Faroe Adaları-Türkiye karşılaşması, 25 Eylül Pazar günü TSİ 21.45'te Torsvollur Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarında naklen yayınlanacak.
Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ENES ÜNAL, SAKATLIĞI NEDENİYLE ADAY KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Enes Ünal, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, FAROE ADALARI'NA GELDİ

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak İstanbul'dan Danimarka'nın Billund şehrine, buradan da Faroe Adaları'nın Vagar Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da bulundu.

Aday kadroya dün oynanan Lüksemburg karşılaşmasının ardından dahil edilen Umut Bozok, Ravil Tagir ve Berkay Özcan da kafilede yer aldı.

Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kadroya dahil edilen bir diğer isim Cenk Özkaçar da ay-yıldızlı kafileden önce sabah saatlerinde Faroe Adaları'na geldi ve takımın konaklayacağı otele geçti.

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Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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