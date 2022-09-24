Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman? UEFA Uluslar Ligi Faroe Adaları - Türkiye milli maçı hangi kanalda, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Gruptaki son maçında Faroe Adaları Milli Takımı'yla karşılaşacak. Karşılaşmayı televizyondan takip edecek olan futbolseverler "Faroe Adaları - Türkiye milli maç ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
Faroe Adaları - Türkiye milli maç gün, saat ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;
Enes Ünal, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Enes Ünal, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Bugünkü Faroe Adaları yolculuğu öncesinde Enes'e yapılan son kontrollerde oyuncunun arka adalesinde maçta forma giymesini engelleyecek ciddiyette problem tespit edildi ve futbolcu kafileden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.
UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bu ülkeye ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan uçak İstanbul'dan Danimarka'nın Billund şehrine, buradan da Faroe Adaları'nın Vagar Havalimanı'na indi. Milliler, otobüsle konaklayacakları otele geçti.
Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da bulundu.
Aday kadroya dün oynanan Lüksemburg karşılaşmasının ardından dahil edilen Umut Bozok, Ravil Tagir ve Berkay Özcan da kafilede yer aldı.
Kadroya dahil edilen bir diğer isim Cenk Özkaçar da ay-yıldızlı kafileden önce sabah saatlerinde Faroe Adaları'na geldi ve takımın konaklayacağı otele geçti.