Faroz’a 21 tonluk dalga kalkanı

Karadeniz'in hırçın dalgaları, Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Balıkçı Barınağı'nı yıllardır tehdit ediyor. 2006-2007 yıllarında hizmete alınan barınakta zaman içerisinde çökmeler meydana gelirken, güçlü denizlerin etkisiyle taş tahkimatlarda da çatlaklar oluştu. Özellikle şiddetli fırtınalarda dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması, balıkçılara büyük zarar verdi.Yaklaşık 2,5 yıl önce yaşanan şiddetli fırtınada dev dalgalar mendirekleri aşarak limana ulaştı. Çok sayıda küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki balıkçı ağları da kullanılamaz hale geldi. 5 balıkçı teknesi ise dalgaların etkisiyle suya gömüldü.

21 TONLUK BLOKLAR TEK TEK DİZİLİYOR

Yaşanan felaketlerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Faroz Balıkçı Barınağı'nın güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı. Yaklaşık bir yıl önce başlayan çalışmalar kapsamında mevcut taş tahkimatların yerine çok daha dayanıklı beton bloklar yerleştiriliyor. Mayıs ayının sonunda başlayan uygulamada, her biri 21 ton ağırlığındaki dev beton bloklar barınağın deniz tarafına tek tek diziliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Faroz'un Karadeniz'in sert dalgalarına karşı daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

"BARINAK YIKILMAK ÜZEREYDİ"

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, yapılan çalışmanın Faroz için hayati önem taşıdığını söyledi. Devletin müdahalesinin zamanında olduğunu belirten Mutlu, mevcut taş tahkimatların güçlü deniz koşullarına karşı yetersiz kaldığını ifade etti. Mutlu, "Karadeniz sahili, deniz itibarıyla gerçekten güçlü; dalgaların oldukça etkili olduğu bir bölge. Daha önce taşlarla yapılan tahkimatın şimdi blok betonlarla yeniden düzenlenmesi söz konusu. Bundan sonra limanın daha güçlü ve korunaklı olacağını, teknelerin de daha güvende olacağını umuyoruz" dedi.

"TEKNELER DAHA GÜVENDE OLACAK"

2006-2007 yıllarında yapılan barınakta kısa sürede çökmeler yaşandığını anlatan Mutlu, "Fırtınaların güçlü olması nedeniyle, daha yeni olmasına rağmen çökmeler meydana geldi. Güçlü denizlerin etkisiyle taşlarda da çatlamalar oluştu. Yani barınak yıkılmak üzereydi. Bizim şansımız, devletimizin daha erken müdahale etmesi oldu" diye konuştu. Bölgede güçlendirmeye ihtiyaç duyan çok sayıda liman bulunduğuna dikkat çeken Mutlu, Faroz'daki çalışmaların hızlı ilerlediğini belirtti. Yüklenici firmanın çalışmaları hızlandırdığını belirten Mutlu, "Yüklenici firma çok hızlı bir şekilde, hatta bazen pazar günleri de çalışarak mesai harcıyor. Güzel ve düzenli bir çalışma yürütülüyor. Tahminim, yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bu çabuklukla kesinlikle yaparlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Mutlu, geçmişte dalgalar nedeniyle aynı gecede birkaç teknenin battığı dönemler yaşandığını belirterek, "Bundan sonra limanın daha korunaklı ve daha güvenli olacağını, daha güzel bir hale geleceğini umuyoruz" dedi.