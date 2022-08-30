Kripto para borsası THODEX üzerinden binlerce insanı mağdur eden CEO'su Faruk Fatih Özer, 150 milyon dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçmıştı. Hakkında Interpol tarafından yakalama kararı çıkarılan Fatih Özer'in Arnavutluk'ta olduğu biliniyordu. THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Arnavutluk polisi, Fatih Özer'in Vlora kentinde yakalandığını açıkladı. Bu gelişme sonrası ''Faruk Fatih Özer kimdir?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir? THODEX kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı mı, Türkiye'ye iade edilecek mi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve firari Faruk Fatih Özer hakkında merak edilenler...
Son dakika haberi: Kripto para borası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı! Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta Vlora'da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti" denildi.
Emniyet Genel Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığınca Fatih Özer'in Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı.
1994 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Faruk Fatih Özer, Çalışma hayatına 2007 yılında başladı.
2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yapan Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında THODEX adlı şirketi kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları THODEX'e taşındı.
Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. THODEX şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.
Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.
Daha sonra yapılan araştırmada Faruk Fatih Özer'in 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile Arnavutluk'a kaçtığı anlaşıldı. 23 Nisan 2021 tarihinde Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'a kaçış görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15'te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülmüyor.
Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21'de terminale giriyor. Saat 17.46'da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57'de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor.
Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25'te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gidecek olan uçağa biniyor.
Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı. Firari Faruk Fatih Özer için üç suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında üç ayrı suçtan ayrı ayrı 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, 356 milyon lira zarar oluştuğu kaydedildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede aralarında Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 kişi 'şüpheli', 2027 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.
Hazırlanan iddianamede 21 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda ayrı ayrı 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu suçlardan el edilen tüm malvarlığı değerlerinin müsaderesi talep edildi. İddianamede bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydedildi.
Başsavcılık, ayrıca soruşturmaya dahil edilen 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
Hazırlanan iddianame Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheliler hakkında 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış olacak.