FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

1994 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Faruk Fatih Özer, Çalışma hayatına 2007 yılında başladı.

2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yapan Faruk Fatih Özer, 2017 yılının eylül ayında THODEX adlı şirketi kurdu ve Koineks'in mevcut kullanıcıları THODEX'e taşındı.

Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. THODEX şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.

Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Daha sonra yapılan araştırmada Faruk Fatih Özer'in 2 Milyar $ değil, 150 Milyon $ ile Arnavutluk'a kaçtığı anlaşıldı. 23 Nisan 2021 tarihinde Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.