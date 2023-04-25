Fasulye Ne Zaman Ekilir? Fasulye Tohumu Ekim Zamanı Hangi Aydır, Nasıl Ekilir?

Fasulye ne zaman ekilir sorusunun temelini sağlamlaştırmak istersek Fasulye ekim zamanı nedir sorusundan yardım alabiliriz. Bu tür sorular biraz daha mevsim ile ilgilidir. Bu soruları ayı niteleyen sorulara çevirebiliriz. Fasulye tohumu hangi ayda ekilir ve Kışın Fasulye ekilir mi soruları tam da bir önceki yargıya uygundur. Kendi imkanlarımızla Saksıda Fasulye tohumu ekimi maddelerini takip edebiliriz. Büyük bir alan için de Bahçeye Fasulye nasıl Ekilir maddelerini takip edebiliriz.

Fasulye Ne Zaman Ekilir?

Ülkemizde üretilen ürünlerin ekildiği alanlar farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar su, sıcaklık gibi etkenlere bağlıdır. Dolayısıyla ürünlerin yetişmesinde ekolojik şartlar çok önemlidir. Uygun yerin seçimi, ürünün gelişimini ve kalitesini de etkilemektedir. Fasulye de bu gibi özellikler içerisinde değerlendirilmesi gereken bir üründür. En çok yetiştiği bölgenin Konya olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla fasulye İç Anadolu bölgesinde yetişen bir bitkidir. Konya'da en çok yetişmesinin sebebi ise tabiki de ekolojik şartlardır. Ekolojik şartlar da bizleri doğrudan fasulyenin ne zaman ekileceğine götürür. Bizler de bu soruya cevap arayacağız.

Fasulye Tohumu Ekim Zamanı Hangi Aydır?

Fasulye ülkemizin İç Anadolu bölgesinde yetişen bir bitkidir. İç Anadolu bölgemizde yetişen bu bitkinin sofralarımızda yerini alması da yaza tekabül etmektedir. Zaten taze fasulyenin mevsimi ne zaman diye sorarsak yaz cevabını alacağızdır. Bu bitkinin mevsiminden önce hangi aylarda ekildiği de önemlidir. Fasulyenin hangi ayda ekildiği, bizlere uygun koşullarının ne olduğunu da sunacaktır. Fasulyenin ekilişi ilk baharın ilk aylarında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla fasulye, Mart ve Nisan aylarında ekilmektedir.

Saksıda Fasulye Tohumu Ekimi

Bazı bitkiler evde ekilmeye müsaitlerdir. Geniş bir alanda ekilme ihtiyacı duymazlar. Bol toprağa da ihtiyaç duymazlar. Bu bitkilerin başında fasulye gelmektedir. Evinizin bir köşesinde, saksıda fasulye yetiştirebilirsiniz. Sadece bunun için gerekli adımları gerçekleştirmeniz gerekir. Öncelikle fasulye tohumlarını temin etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda bir saksıya da ihtiyaç vardır. Buradaki püf nokta fasulyelerin iki saat kadar su da kalmasıdır. Suda bekleyen tohumlar saksıya konulmalıdır ve sıcak bir alanda tutulmalıdır.

Bahçede Fasulye nasıl Ekilir?

Saksı da ekilebilen fasulyeyi bahçelerde de ekili şekilde görebilmek mümkündür. Saksıda fasulyenin ekimi çok teferruatlı değildir. Fakat bahçe de fasulye ekimini gerçekleştirmek biraz teferruatlıdır. İlk olarak toprağın çapalanması gerekir. Çapalanan toprağa gübre atmak gerekir. Toprağa tohumu atmak için toprağın biraz eşilmesi gerekmektedir. Eşilen toprağa tohumlar atılır ve üstü kapanır.