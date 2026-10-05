Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Bakımevi’ni yeniliyor

Fatih Belediyesi, Yedikule Hayvan Bakımevi'nde yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 8 dönümlük alanda bulunan ve 25 yıldır hizmet veren bakımevinde, eskiyen üniteler etaplar halinde yıkılarak yeniden inşa ediliyor. Projenin ilk etabında mevcut yapıların yaklaşık üçte biri yenilenerek, her biri ortalama 55 metrekare büyüklüğünde, açık ve kapalı yaşam alanlarına sahip 9 ayrı ünite oluşturuldu. İkinci etap tamamlanırken, üçüncü etap kapsamında 50'şer metrekarelik 2 doğal yaşam alanının yanı sıra mutfak, soğuk hava deposu, kuru gıda ve mama depoları ile morg üniteleri hizmete alındı. Temmuz 2026'da başlayan dördüncü etap çalışmalarının ardından projede anne-yavru alanı, köpek tedavi ünitesi, dijital görüntüleme ve fizik tedavi odaları, operasyon odaları ile köpek eğitim parkının da oluşturulması planlanıyor. Bakımevinin 5 aşamada tamamen yenilenmesi hedefleniyor.

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