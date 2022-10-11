Fatih Ürek kimdir? Şarkıcı Fatih Ürek kaç yaşında, aslen nereli? Annesi, babası ve şarkıları hakkında merak edilenler

Fatih Ürek kimdir sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konserlerinin ve müzik programlarının yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde de yer alan ünlü isim özellikle "Hadi Hadi" şarkısı ile hatırlanıyor. Fatih Ürek şarkıları ve hayatı magazin programı ile birlikte araştırılmaya başladı. Peki, Fatih Ürek kaç yaşında, nereli, son hali nasıl? İşte, hayatı hakkında tüm merak edilenler…
FATİH ÜREK KİMDİR?
3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu olan Fatih Ürek, Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.
1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.
Ardından birçok şarkısı ile listelerden düşmeyen Ürek Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.
FATİH ÜREK ŞARKILARI
Yaktı Yaktı (1993)
Sen İki Gözümsün (1995)
Sus (2008)
Hala Hala (2009)
Alırım aklını (2010)
Hayde (2011)
300 - 500 (2012) (Single)
Bak Güzele (2013) (Single)
Altın Çağ (2015)
Sallayana Sallaya (2016) (Single)
Tak Tak (2018) (Single)
Havam Yerinde (2019) (Aşk'ın Şarkıları)
Penaltı ve Gol (2019) (Single)