Fatih Ürek kimdir? Şarkıcı Fatih Ürek kaç yaşında, aslen nereli? Annesi, babası ve şarkıları hakkında merak edilenler

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 Erzurum doğumlu olan Fatih Ürek, Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.

15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu'nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.