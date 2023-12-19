Fatih’in Ayasofya’ya giriş tablosu 1 milyona satışta

İstanbul'da düzenlenecek 'Osmanlı-Karma Sanat Eserleri Müzayedesi'nde çeşitli dönemlere ait yüzlerce eser, koleksiyonerlerin beğenisine sunulacak. Ressam İbrahim Safi'nin tuval üzerine yağlı boya ile resmettiği Fatih Sultan Mehmed'in Ayasofya'ya giriş tablosu 1 milyon liradan satışa sunuluyor.Müzayedede en dikkat çeken eserler hilye-i şerifler. Hat sanatının önde gelen isimleri Filibeli Bakkal Arif Efendi, Mehmet Şefik ve Mahmud Celaleddin'in eserleri 2 milyon 250 bin liraya alıcısını bekleyecek.Hat ustası Hafız Tahsin'in Hilye-i Şerif'i ise 1 milyon 400 bin lira açılışla yeni sahibini arayacak.Ressam İbrahim Safi'nin tuval üzerine yağlı boya 'Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un Fethinden Sonra Ayasofya'ya Girişi' tablosu, 1 milyon liradan satışa sunulacak. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a ait devekuşu derisinden Kuran-ı Kerim ve mahfazası da müzayedede yer alacak.Müzayede eserleri 26 Aralık tarihine kadar Marriot Hotel İstanbul'da sergilenecek. Koleksiyonlerin merakla beklediği Hayatibaa Antik Müzayedesi, serginin son gününde aynı otelde düzenlenecek.