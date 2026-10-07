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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Fatih'in emaneti 103 yıldır emin ellerde

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MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Fatih’in emaneti 103 yıldır emin ellerde
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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle Eyüpsultan Cami'nde hatim okutuldu. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "6 Ekim 1923 Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti, milletimizin gözbebeği İstanbul'un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Fatih'in emaneti 103 yıldır emin ellerde
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