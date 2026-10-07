Fatih’in emaneti 103 yıldır emin ellerde

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törende, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu sebebiyle Eyüpsultan Cami'nde hatim okutuldu. Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "6 Ekim 1923 Fatih Sultan Mehmed Han'ın emaneti, milletimizin gözbebeği İstanbul'un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür" dedi.