Fatih’te kadınların kavgası cinayetle bitti: Katilden ’yüksek ses’ savunması!

İstanbul Fatih Aksaray Mahallesi'nde 5 Kasım günü saat 06.10 sıralarında meydana gelen olayda, Kırgızistan uyruklu iki kadın arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Ankara'dan çalışmak amacıyla İstanbul'a gelen 35 yaşındaki Vanera S., 32 yaşındaki Aızhıbek N. K.,'nın evinde geçici olarak kalmaya başladı. Olay gecesi aynı evde bulunan iki arkadaş sohbet ettikleri sırada, iddiaya göre alkollü olan Vanera S. odasından çıkarak telefonda yüksek sesle konuşup tartışmaya başladı. Ardından evde bulunan kadınlara yönelik saldırgan tavırlar sergileyen şüpheli ile Aızhıbek N. K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli kadın, arkadaşını bıçakladı.