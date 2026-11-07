Fatih’te kadınların kavgası cinayetle bitti: Katilden ’yüksek ses’ savunması!

İstanbul Fatih Aksaray Mahallesi'nde 5 Kasım günü saat 06.10 sıralarında meydana gelen olayda, Kırgızistan uyruklu iki kadın arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, Ankara'dan çalışmak amacıyla İstanbul'a gelen 35 yaşındaki Vanera S., 32 yaşındaki Aızhıbek N. K.,'nın evinde geçici olarak kalmaya başladı. Olay gecesi aynı evde bulunan iki arkadaş sohbet ettikleri sırada, iddiaya göre alkollü olan Vanera S. odasından çıkarak telefonda yüksek sesle konuşup tartışmaya başladı. Ardından evde bulunan kadınlara yönelik saldırgan tavırlar sergileyen şüpheli ile Aızhıbek N. K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli kadın, arkadaşını bıçakladı.
GÖĞSÜNDEN VE YANAĞINDAN BIÇAKLADI
Sol göğsünden ve sol yanağından bıçakla yaralanan Aızhıbek N. K. olayda hayatını kaybetti. Evde bulunan diğer kadın Raiana A. K.'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
"TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ"
Polis ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi Vanera S., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalandı. Şüpheli ifadesinde, telefonda yüksek sesle konuşması nedeniyle maktulle tartıştıklarını belirterek, "Tartışma esnasında bana hakaretler etti, tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olayı gerçekleştirdim" dedi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.