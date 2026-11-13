Fatih’te tarih korunuyor, gelecek inşa ediliyor

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın öncülüğünde yürütülen projelerde, tarihî yarımadanın özgün kimliği korunurken çevresel sürdürülebilirlik, afetlere dirençli yapılaşma ve yaşam kalitesinin artırılması ön planda tutuluyor.

TARİHÎ MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

İstanbul'un simge yapılarından Yedikule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları sürerken Büyük Safran Han, Şekerci Han, Bostancılar Tabhanesi ve Mescidi gibi tarihî eserler yeniden şehir hayatına kazandırılıyor. Tarihî çeşme ve sebiller ihya edilirken Medrese Davutpaşa gibi yapılar kültür, sanat ve akademik faaliyetlerle yaşatılıyor.

KARA SURLARI ÇEVRESİNDE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Beş etaplı Kara Surları Millet Bahçesi, tarihî surların çevresini yeşil alanlar ve sosyal yaşam mekânlarıyla buluşturuyor. Topkapı Kaleiçi Meydanı, yaya öncelikli düzenlemeleri ve zengin bitki çeşitliliğiyle öne çıkıyor. Yaklaşık 25 bin metrekarelik Yedikule Bostanları'nda ise asırlık tarım geleneği ve yerel üretim kültürü korunuyor.

GÜVENLİ VE ÇEVREYE DUYARLI ŞEHİRCİLİK

Atılgan Sitesi, Fatih Sitesi, Erseven Sitesi ve Akşemsettin Mahallesi'ndeki dönüşüm projeleriyle depreme dirençli yaşam alanları oluşturuluyor. İlçe genelindeki 270 tekstil kumbarasıyla geri dönüşüm ve yeniden kullanım desteklenerek doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor.

SPOR, EĞİTİM VE SOSYAL YAŞAMA YATIRIM

Mimar Sinan Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi ile Silivrikapı Spor Köyü, ilçenin spor altyapısını güçlendiriyor. Yaz Spor Okulları'nda 14 branşta yaklaşık 7 bin 700 çocuk sporla buluşturuluyor. 7/24 hizmet veren Merkez Kütüphane eğitim hayatını desteklerken 400 araç kapasiteli Silivrikapı Spor Köyü Otoparkı ve yeni kamusal alan düzenlemeleri günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

"GEÇMİŞİN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, çalışmaların temelinde tarihî mirası koruyarak yaşam kalitesini yükseltme hedefinin bulunduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Fatih, dünya medeniyet tarihinin en kıymetli merkezlerinden biri. Bizim sorumluluğumuz, bu büyük mirası korurken hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmaktır. Tarihî eserlerimizi ihya ediyor, yeşil alanlarımızı artırıyor, kentsel dönüşümle güvenli yapılar oluşturuyoruz. Çevreye duyarlı, insan odaklı şehircilik anlayışımızla geçmişimizin emanetine sahip çıkarak geleceğin Fatih'ini inşa ediyoruz." COP31 kapsamında sürdürülebilir şehirlerin geleceğinin ele alındığı süreçte Fatih'te yürütülen çalışmalar, kültürel mirasın korunması ile çevreye duyarlı şehircilik anlayışının bir arada uygulanmasına örnek oluşturuyor.