Fatıma dünyayı renklendirdi

Trabzonlu 11 yaşındaki Fatıma Üstün, resim yeteneğiyle dünya sahnesine çıktı. Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi Üstün, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 8. HAPPY DEGART 2026 Uluslararası Çocuk Resim Yarışması'nda, "Renklerle Kültürüm" temalı eserleriyle Trabzon Sümela manastırı eseri kuru boya dalında dünya ikincisi oldu. ART DEGA Galeri tarafından düzenlenen ve 60'tan fazla ülkeden çocukların katıldığı yarışmada, "Renklerle Kültürüm" teması işlendi. 8-11 yaş kategorisinde kuru boya dalında eserleriyle jüri karşısına çıkan Fatıma Üstün, elde ettiği dereceyle uluslararası başarıya imza attı. Henüz 11 yaşında dünya ikinciliği kazanan Fatıma, Trabzon'a büyük gurur yaşattı.

ANNE VE BABASINDAN İLHAM ALDI

Resim sanatına çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladığını anlatan Fatıma Üstün, anne ve babasının da resim öğretmeni olmasının kendisi için büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Resim yapmayı çok sevdiğini belirten genç yetenek, "Çocukluğumdan bu yana kendimi resim yapmaya adadım. Geçen yıl Trabzon İmam Hatipliler Derneği'nin (TİHDER) düzenlediği akrilik yarışmasında birinci oldum. İleride resim öğretmeni ve illüstratör olmak istiyorum. Bana her zaman destek olan anneme, babama ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum" dedi. Fatıma'nın annesi Emine Öztürk ise kızının dünya ikinciliğinin kendileri için ayrı bir gurur olduğunu söyledi.

DERSLERİNDE DE BAŞARILI

Fatıma'nın sınıf arkadaşları Fatıma ile gurur duyduklarını belirtti, "Resim sanatında gösterdiği üstün gayret ve elde ettiği başarıların yanı sıra derslerinde de çok başarılı. Onunla iftihar ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör