Fatma Girik Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Fatma Girik Filmleri Listesi

Oyunculuğa ek olarak yapımcılık ve senaristlik de yapan Fatma Girik filmleri, Türk sinemasının en toplumcu ve gerçekçi yapımlarındandır. Altın Portakal Ödülü sahibi Fatma Girik'in en iyi filmleri neler diyenler olabilir. En çok izlenen Fatma Girik filmleri arasında, hem dram hem de komedi türünde örnekler bulunur. Yeşilçam'ın en ünlü jönleri ile kamera karşısına geçen Fatma Girik'in filmleri hangileri işte ayrıntılar…

Fatma Girik Filmleri Neler?

Oyunculuğa ek olarak siyasi bir kişiliğe de sahip olan Fatma Girik, 12 Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyuncu, sinema kariyerine çok erken yaşlarda başlamış ve Cağaloğlu Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1957 yılında "Leke" isimli bir filmde rol almıştır. İlk başarılı yapımı ise 1960'da çekilen "Ölüm Peşimizde" olmuştur. Sanatçının en ünlü filmleri arasında şunlar yer alır;

Köroğlu (1968-IMDb:7,0)

Seyis Yusuf, ona hiç kimsede bulunmayan eşsiz bir at bulması için Bolu Beyi tarafından görevlendirilir. Mükemmel bir at bulma arzusu ile yanıp tutuşan Bolu Beyi, Seyis Yusuf'un getirdiği atı beğenmez ve onu cezalandırmaya karar verir. Gözlerine mil çekilen Yusuf artık kördür. Köroğlu ise babasının intikamını almak için ant içmiştir.

Toprak Ana (1973-IMDb:6,6)

Toprak ağası olan Kâzım Ağa, gaddar tutumu nedeniyle köy halkına kök söktürür. Ali ile Zeliş ise yeni evleneceklerdir ve Ali'nin annesi Gülsüm ise oğluna düğün yapabilmek için Kâzım Ağa'dan borç para alır. Zalim ağa ise onları kandırır ve borcuna karşılık mahsullerinin dörtte üçüne el koyar. Ancak Zeliş ile Ali'nin oğlu Murat, yıllar sonra Kâzım Ağa'dan intikam alacaktır.

Kanlı Nigâr (1981-IMDb:7,1)

Cihanyandı Kanlı Nigâr, Osmanlı döneminde yaşayan ve kötü yola düşmüş bir kadındır. Genelev açmak için seçtiği mahalleye, aslında intikam almak için gelmiştir. Namusunu kirleten ve hayat kadını olmasına neden olan tanıdıklarına yakın olmak ve yaptıklarının hesabını onlardan sormak ister.

Postacı (1984-IMDb:7,0)

Postacılık yapan Adem, son derece kurnaz ve çıkarcı bir adamdır. Sevtap ise ailesi ile birlikte yaşayan bir kızdır. Evlenme çağı gelen kızın aşık olduğu adam ise Adem'dir. Aralarındaki en büyük engel, Sevtap'ın Almanya'da yaşayan abisi Latif'tir. Gurbetten ailesi ile birlikte dönen Latif, kız kardeşinin Adem ile evlenmesine oldukça karşıdır. Zekası ile bu problemin üstesinden gelmeye çalışan Adem ise Latif'i ikna etmek için birbirinden ilginç yollara başvurur.

Japon İşi (1987-IMDb:6,1)

Başak, şarkıcılık yapan ve rakip gazinoların patronları tarafından tehdit edilen bir kadındır. Gazinoda çalışan Veysel ise onun en büyük hayranıdır. Öldürülmekten çok korkan kadın kaçmaya karar verir. Veysel ise evinde misafir ettiği Japon bilim adamının sevgisini ve memnuniyetini kazanır. Ona teşekkür etmek isteyen adam, tıpkı Başak'a benzeyen bir robot yapar ve Veysel'e gönderir. Gazinocular her yerde Başak'ı arar ve üzerine bir de robot Başak'ın ortaya çıkışı ile birlikte işler iyice karışır.

Boş Beşik (1969-IMDb:6,0)

Anadolu'da geçen bir aşk hikayesini işleyen filmde, Fatma ile Ali'nin başından geçenler anlatılır. Ali bir oba beyidir ve ağanın kızı olan Fatma ile evlenir. Zaman geçmesine rağmen bir türlü çocuk sahibi olamamaktadırlar. Çevresinden gördüğü tüm baskıya rağmen Ali, çok sevdiği karısı Fatma'dan ayrılmak istememektedir. Tüm çabaları sonucunda bir bebekleri olur, fakat göç için yola çıktıkları sırada vahşi bir kuşun varlığı hayatlarını altüst eder.

Ezo Gelin (1973-IMDb:5,7)

Yaşadığı köyde güzelliği ile dillere destan olan Ezo, saf ve temiz bir genç kızdır. İyi huylu bir delikanlı olan Ali ile evlense de köy ağası Reşat, kızın peşini bırakmamaktadır. Reşat Ağa evlidir, ancak buna rağmen ısrarla Ezo'yu istemektedir. Gittikçe iğrençleşen ağa, birbirinden kötü oyunlarla Ezo Gelin'i elde etmek için uğraşır. Kara bulut gibi üstlerine çöken ağa, Ali'nin Kore Savaşı'na gitmesiyle birlikte Ezo'ya iyice baskı yapar. Aile, bu oyunlar karşısında yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.