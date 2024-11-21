Fatma Sude’nin organları başka bedenlerde yaşayacak

Burdur'da 12 Kasım'da meydana gelen trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversiteli 19 yaşındaki Fatma Sude Uran'ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Gölhisar-Çavdır Karayolu Yamadı Köyü yakınlarında meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatma Sude Uran ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaşanan korkunç kazada yaralanan ve 1.14 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Mustafa K. ilee Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi İrem M.'nin tedavisine ise devam ediliyor. Fatma Sude hayata 8 gün tutunabildi.Genç kızın beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Uran ailesi hayatlarını en zor kararını vererek, biricik evlatlarının tüm organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan tetkiklerin ardından Fatma Sude Uran'ın hangi organlarını alınacağı belirlenecek. Bu arada, Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kadının organları 3 kişiye nakledilecek. Operasyonla alınan karaciğer ve 2 böbreğin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Medicalpark Antalya Hastanesindeki 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.