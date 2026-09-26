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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Fatma teyze bu kış üşümeyecek

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Fatma teyze bu kış üşümeyecek
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Mersin'in Erdemli ilçesinde ömrü naylon kaplı derme çatma bir yapıda geçen 69 yaşındaki Fatma Dinç, mahalle muhtarı ve gönüllülerin imece usulü dayanışmasıyla ilk kez gerçek bir eve kavuştu. 3 çocuk annesi Fatma Dinç, 5 yıl felçli annesine baktıktan sonra evlendi. 33 yıl önce eşiyle naylonlarla kaplı bir "çatma"ya yerleşen Dinç, 6 yıl önce eşini kaybetti. Türbe Mahallesi Muhtarı Ali Salma ve yardımsever Ali Selman Kurt'un girişimleriyle başlatılan yardım hareketine Erdemli halkı akın etti. Kısa sürede tamamlanan 2 odalı betonarme evine yerleşen Fatma teyze, evinin anahtarını göstererek gözyaşlarıyla mutluluğunu paylaştı: "33 senedir burada oturuyordum, hiç ev görmedim. İlk defa anahtarım, ilk defa evim oldu. Ak süt gibi yapıp verdiler." Gönüllüler ise ömür boyu hayır duasını alacakları bir anne kazandıklarını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ERDEMLİ #MERSİN

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Fatma teyze bu kış üşümeyecek
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