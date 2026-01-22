Fatma’yı sokak ortasında döverek öldürmüştü: Cani sevgili için istenen ceza belli oldu! ‘Vücudunu 3 kez...’

HAMİLE KALMIŞ, ÇOCUĞU ALDIRMIŞ

Kara'nın ölümünün ardından başlatılan cinayet soruşturması da tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede; Gacar'ın daha önce de Kara'ya şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği, buna ilişkin de Kara'nın şikayeti doğrultusunda Gacar'a 2 kez uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi. Gacar'ın Kara'nın bulunduğu yere tüfekle geldiği de iddianamede yer aldı. Kara'nın, Gacar'dan hamile kaldığı, olaydan 20 gün önce çocuğu aldırdığı iddianamede yer buldu.