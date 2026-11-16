Fayans aralarından musluk diplerine! Temizlik bezinin ulaşamadığı yerlerde bunu kullanın

Temizlik sonrası fırçanızı hijyenik tutun

Dar alanlardaki tüm kirleri başarıyla temizledikten sonra kullandığınız bu özel fırçayı da dezenfekte etmelisiniz. Sıcak su ve bir miktar çamaşır suyu veya sabunlu suda beklettiğiniz fırçayı bir sonraki temizlik için güvenle saklayabilirsiniz.