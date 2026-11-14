Haberler Yaşam Haberleri Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor
Giriş Tarihi: 14.11.2026 13:13

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

Evinizde aylarca sürecek o yorucu kırma ve dökme işlemlerine veda etmeye hazır mısınız? Brezilya basınında yankı uyandıran ve inşaat sektöründe devrim yaratan yeni bir yöntem, fayans kırmadan, moloz çıkarmadan ve ortalığı toza boğmadan duvarları yenilemeyi mümkün kılıyor! Geleneksel boya ve duvar kağıtlarını tarihe gömen bu mucizevi çözüm, hem hız hem de dayanıklılık arayanların bir numaralı tercihi haline geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor
  • ABONE OL

Evinizi veya iş yerinizi yenilemek genellikle günler süren yorucu inşaat süreçleri, etrafa yayılan toz bulutları ve bitmek bilmeyen temizlik işlemleri anlamına gelir. Yeni nesil kendinden yapışkanlı vinil ve kilitli PVC paneller, bu eski alışkanlıkları tamamen değiştiriyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

Yüksek dayanıklılığa sahip bu paneller, hiçbir seramik veya fayansın kırılmasına gerek kalmadan doğrudan mevcut duvarların üzerine kaplanabiliyor. Böylece ev sahipleri, evlerini terk etmek veya ağır inşaat koşullarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

Geleneksel akrilik boya uygulamalarına kıyasla uygulama süresini %70 oranında kısaltan bu yenilikçi malzemeler, uzun ömürlü yapılarıyla da öne çıkıyor. Endüstriyel sınıf yapıştırıcılarla duvara sabitlenen vinil kaplamalar, mutfak ve banyo gibi nemli alanlarda bile suya ve ısıya karşı üstün bir direnç gösteriyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

Ancak uzmanlar, bu panellerin duvarın arkasındaki su sızıntılarını veya rutubet sorunlarını çözmediği, sadece üzerini kapattığı konusunda kritik bir uyarıda bulunuyor; bu nedenle kaplama yapılmadan önce mevcut altyapı sorunlarının mutlaka giderilmesi gerekiyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

BOYADAN VE DUVAR KAĞIDINDAN ÇOK DAHA DAYANIKLI

Akrilik boyaların ömrü ortalama üç yıl, geleneksel duvar kağıtlarının ömrü ise beş yıl olarak hesaplanırken; bu yeni nesil yüksek kaliteli vinil panellerin kullanım ömrü tam on yıla kadar çıkabiliyor. Üstelik bu malzemeler, zararlı kimyasallar yaymadıkları için ekolojik sertifikalara da sahip.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

GENİŞLİK ALGISINI DEĞİŞTİREN İLLÜZYON ETKİSİ

Uygulama şekli, mekanın genel görünümünde sihirli bir etki yaratabiliyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

PVC paneller banyo gibi dar ve küçük alanlarda dikey olarak yerleştirildiğinde tavanın daha yüksek görünmesini sağlarken; yatay montaj tercih edildiğinde ise koridor veya kiler gibi alanların çok daha geniş ve ferah algılanmasına yardımcı oluyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

PRATİK BAKIM VE GERÇEKÇİ GÖRÜNÜM

Temizliği son derece basit olan bu paneller için günlük hayatta sadece nemli bir bez ve standart bir nötr deterjan yeterli oluyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

Ahşap, doğal taş veya şık kumaş dokularını birebir yansıtan gerçekçi görünümleri sayesinde evlere zahmetsiz bir zarafet katıyor.

Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

Sıfır atık, sıfır koku ve sıfır toz garantisi sunan bu yöntem, geleceğin ev yenileme trendi olarak tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA