Fayans kırmaya ve moloza son! Bir günde tüm banyo ve mutfağı yenileme yöntemi: Fayans devri bitiyor

BOYADAN VE DUVAR KAĞIDINDAN ÇOK DAHA DAYANIKLI

Akrilik boyaların ömrü ortalama üç yıl, geleneksel duvar kağıtlarının ömrü ise beş yıl olarak hesaplanırken; bu yeni nesil yüksek kaliteli vinil panellerin kullanım ömrü tam on yıla kadar çıkabiliyor. Üstelik bu malzemeler, zararlı kimyasallar yaymadıkları için ekolojik sertifikalara da sahip.