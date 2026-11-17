Mikrobeton, ince katmanlar halinde uygulanan çimento esaslı dekoratif bir kaplama türü olarak biliniyor. En dikkat çekici özelliği ise fayanslarda olduğu gibi çok sayıda derz çizgisi oluşturmadan geniş yüzeylerde kesintisiz bir görünüm sunması.
Gri, bej, kum ve toprak tonları başta olmak üzere farklı renklerde uygulanabilen mikrobeton, özellikle minimalist ve modern dekorasyon tarzını benimseyenlerin ilgisini çekiyor.
Geleneksel fayanslarda zamanla kir ve nem birikebilen derz araları bulunuyor. Mikrobeton uygulamasında ise derz çizgilerinin bulunmaması daha bütünlüklü bir yüzey oluşturuyor.
Bu özellik, banyoda daha sade bir görünüm elde edilmesini sağlarken temizlik sırasında derz aralarına yönelik uğraşı da azaltabiliyor. Ancak yüzeyin korunması için doğru temizlik ürünlerinin kullanılması gerekiyor.
Mikrobeton kaplamaların dikkat çeken özelliklerinden biri de uygun koşullarda mevcut fayansların üzerine uygulanabilmesi. Böylece eski kaplamaların tamamen sökülmesine gerek kalmadan banyonun görünümü değiştirilebiliyor.
Ancak bunun için mevcut fayansların sağlam, sabit ve uygun durumda olması gerekiyor. Çatlak, gevşek veya nem problemi bulunan yüzeylerde öncelikle gerekli onarımın yapılması önem taşıyor. Uygulama öncesinde yüzey hazırlığı ve astar işlemleri de kullanılan sisteme göre değişiyor
Mikrobeton her ne kadar banyolarda kullanılabilen bir kaplama seçeneği olsa da uygulama sırasında bazı teknik ayrıntıların göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Özellikle duş alanları ve doğrudan suyla temas eden zeminlerde uygun su yalıtımının sağlanması büyük önem taşıyor. Mikrobetonun kendisi her üründe tek başına su yalıtımı sağlamıyor. Bu nedenle kullanılacak ürün sisteminin teknik özellikleri, koruyucu katmanı ve uygulama koşulları önceden kontrol edilmeli. Islak zeminlerde kaymazlık özelliği de dikkate alınmalı.
Mikrobeton kaplamalar modern görünümüyle dikkat çekse de fayansların tamamen ortadan kalkması beklenmiyor. Geniş ürün seçeneği, farklı fiyat alternatifleri ve kullanım alışkanlıkları nedeniyle seramik kaplamalar banyolarda tercih edilmeye devam ediyor.
Buna karşılık derzsiz yüzey görünümü isteyenler için mikrobeton, klasik fayanslara alternatif dekorasyon seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.