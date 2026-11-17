Fayansların yerini mikrobeton kaplamalar alıyor

Mikrobeton, ince katmanlar halinde uygulanan çimento esaslı dekoratif bir kaplama türü olarak biliniyor. En dikkat çekici özelliği ise fayanslarda olduğu gibi çok sayıda derz çizgisi oluşturmadan geniş yüzeylerde kesintisiz bir görünüm sunması.

Gri, bej, kum ve toprak tonları başta olmak üzere farklı renklerde uygulanabilen mikrobeton, özellikle minimalist ve modern dekorasyon tarzını benimseyenlerin ilgisini çekiyor.