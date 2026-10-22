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Giriş Tarihi: 22.10.2026

Feci çarpışma 4 can aldı

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MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Feci çarpışma 4 can aldı
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Afyonkarahisar'da, Soner Ertuğrul'un kullandığı otomobil, Emirdağ-Yunak karayolu üzerindeki Hisar köyü yakınlarında, karşı yönden gelen Hüseyin B.'nin kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Soner Ertuğrul ve yanında bulunan Süleyman Başaran ile Şaban ve Hatice Ayhan çifti hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Soner Ertuğrul ile yanında bulunan Rıdvan Güven, Şakir Ertonga, Yılmaz Ertonga ise yaralı kurtuldu. Yararılar Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri sıkıştıkları yerlerden AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası çıkarıldı. Çarpışmanın şiddetiyle parçalanarak adeta hurdaya dönen otomobiller ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Feci çarpışma 4 can aldı
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