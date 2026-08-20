Feci kazada ağır yaralanan cankurtaran personelinden acı haber

Kaza, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 23.30 sıralarında Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 3 yıldır Karasu sahilinde cankurtaran olarak görev yapan 20 yaşındaki Mehmet Talha Yılmaz, motosikletiyle seyir halindeyken kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yılmaz, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





13 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Durumu kritik olan Mehmet Talha Yılmaz, Karasu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. 13 gündür SEAH'ta yaşam mücadelesi veren Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.