Feci kazada ağır yaralanmıştı! 15 yaşındaki Mehmet Eren yaşama tutunamadı

Nizip ilçesi Fıstıkkent bölgesinde meydana gelen olayda 34 CYU 399 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarptıktan sonra yol kenarındaki fıstık tarlasına uçarak ters döndü. Feci kazada otomobilde bulunan Umut Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobildeki 4 kişi ile motosikletteki 2 kişiyi hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 15 yaşındaki Mehmet Eren Karaçalı, tedavi gördüğü hastanedeki 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Cenazenin, tamamlanacak işlemlerin ardından Nizip ilçesinin kırsal Kelekli mahallesinde defnedileceği öğrenildi.