Feci kazada hayatını kaybeden AK Partili Başkan son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, 12 Ekim akşamı Geyve-Taraklı yolu Eşme kavşağı mevkiinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, AK Parti Geyve İlçe Başkanlığında Teşkilatlardan Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Teşkilat Başkanı) olarak görev yapan Adnan İzmir, beraberindeki Suriyeli tarım işçileriyle birlikte bahçesindeki ayvaları hasat etti.





Römorka doldurulan mahsulü soğuk hava deposuna taşımak üzere yola çıkan Adnan İzmir'in idaresindeki traktöre, Eşme kavşağı mevkisinde bir TIR çarptı. Can pazarının yaşandığı kazaya bir hafif ticari araç da karıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından ortalık adeta savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, AK Parti Geyve İlçe Teşkilat Başkanı Adnan İzmir ile yanında bulunan Suriye uyruklu bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.





Kazada yaralanan diğer Suriye uyruklu tarım işçisi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Vefatıyla ailesini, sevenlerini, AK Parti teşkilatını yasa boğan Adnan İzmir için bugün cenaze töreni düzenlendi. Adnan İzmir'in cenazesi, öğle namazına müteakip Geyve Merkez Sinanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine; AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe protokolü, AK Parti ilçe yönetimi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılarak acılı aileyi yalnız bırakmadı.