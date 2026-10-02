Feci kazada ölen sporcu İlyas Ulutaş davasında karar çıktı

Ankara'da 4 Ağustos'ta bisiklet sporcusu İlyas Ulutaş (30), arkadaşlarıyla seyir halindeyken Kepekli mevkisinde bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirtilen sürücü Mustafa Gürşen'in çarpmasıyla Ulutaş'ın yaklaşık 26 metre sürüklendiği ortaya çıktı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan daha sonra ise polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklan Mustafa Gürşen (68) hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Ankara 94. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Gürşen, hayatını kaybeden Ulutaş'ın annesi müşteki Saniye Ulutaş, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hakim, önceki celse istenen bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ve kaza tespit tutanağı ile uyuştuğunu belirterek bu celsede tanık dinleneceğini bildirdi.

"İLYAS ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVAYA SAVRULDU"

Söz hakkı verilen tanık N.B.Y, sanığı tanımadığını, kaza anında sağ şeritte kontrollü şekilde ilerlediğini vurgulayarak, "Ulutaş'ın kullandığı bisikleti uzaktan emniyet şeridinde gördüm. Bu sırada panelvan araç sağ şeritten gelerek, bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ulutaş havaya savruldu. Ben de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım" dedi.

SANIĞIN KAÇTIĞINI GÖRÜNCE TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Tanık K.Ç. ise olay günü her zaman kullandığı yolda seyir halinde olduğunu belirterek, "Kazanın nasıl olduğunu görmedim. Ama sanığın kazanın ardından durmayarak aracıyla yoluna devam ettiğine şahit oldum. Ben de kendisini takip etmeye başladım. Polis merkezinin önünden geçmesine rağmen durmadı. Bunun üzerine polise haber verdim" ifadelerini kullandı. Tanık beyanlarının ardından söz verilen sanık avukatı, bilirkişi raporunda aleyhe olan hususları kabul etmediklerini tanık beyanlarının çelişkili olduğunu savundu.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Söz alan müşteki Saniye Ulutaş ise, "Ben yavrumu kaybettim, sanıkta evladını zamanında kazada kaybetmiş. Bunları yaşayan bir insanın bu durumda daha dikkatli olması gerekiyordu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu. Beyanların ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde alkollü bir şekilde araç kullandığını ve İlyas Ulutaş'a çarparak ölümüne neden olduğunu belirterek, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"CEZAEVİNDE 1 GÜN 1 AY GİBİ"

Mütalaaya karşı savunma yapan Gürşen, "Tutuklu olarak yargılanmak istemiyorum. Tanık beyanları ve bilirkişi raporlarındaki aleyhe hususları kabul etmiyorum. Cezaevinde 1 gün 1 ay gibi. Tahliyemi talep ediyorum." beyanında bulundu.

5 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Gürşen'i "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına hükmederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"EN ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kararın ardından basına açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Gülşah Satun kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, "Bugün dosyamız karara çıktı. 1.48 promille trafiğe çıkan, ne olacağını düşünmeden araç kullanan kişi, 1 arkadaşımızın canını aldı ve netice olarak 5 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Bizim bu yargılamadan beklentimiz alt sınırdan uzaklaşılmasıydı. Biz bu yargılamayı asla kabul etmiyoruz, hatalı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Kararı istinafa taşıyacağız ve en üst sınırdan cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.

"BİR BİSİKLETLİYİ DAHA KAYBETMEYELİM"

Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkanı Murat Görücü ise "İlyas geri gelmeyecek. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız da geri gelmeyecek. Ama başka insanların hayatını kaybetmesini engelleyebiliriz. Biz artık ölümlerden sonra konuşmak istemiyoruz. Ölümler olmadan önce harekete geçilmesini istiyoruz. İlyas'ın ardından verilecek en anlamlı cevap, daha güvenli yollar, daha güçlü yasalar ve daha etkin denetimlerdir. Trafik güvenliğinin, en temel yaşam hakkının ayrılmaz bir parçası olarak görülmesini istiyoruz. İnsan hayatı trafikte de önceliktir. İlyas için adalet! Bir bisikletliyi daha kaybetmeyelim. Bu acılar bir daha yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör