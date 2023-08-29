Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Nevşehir'de Osman Çelebi yönetimindeki 50 BB 08 plakalı Captiva marka otomobil Nevşehir-Ürgüp Karayolu Uçgüzeller mevkiinde Emirhan Şen hakimiyetindeki 06 BD 4686 plakalı Passat marka cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan cip sürücüsü Emirhan Şen, otomobil sürücüsü Osman Çelebi, Osman Nuri Kazancıgil ve Can Salmanoğlu hayatını kaybederken araçta bulunan Meryem Çağla Derin ve kimliği tespit edilemeyen diğer kişi yaralandı.

2 yaralının kentteki Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.