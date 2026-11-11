Şanlıurfa’daki trafik kazasında acı haber! 62 yaşındaki İbrahim Serçek hayatını kaybetti

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Karacadağ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salih Yüce yönetimindeki minibüs, İbrahim Serçek idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Serçek ile otomobilde bulunan İsmail Serçek ve minibüste yolcu olarak bulunan Azize Sonğur yaralandı.

Kazada yaralanan 3 kiKAYDETşi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 62 yaşındaki İbrahim Serçek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Serçek'in cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.