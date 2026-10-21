Feci tanker kazası! Sürücü alevlerin arasında can verdi

Şanlıurfa'da meydana gelen tanker kazası can aldı. Viranşehir-Kızıltepe kara yolunda tankerin kontrolden çıkarak devrilmesi ve ardından yanması sonucu sürücü Abdulcelil Yel yaşamını yitirdi. Feci kazada tanker alevlere teslim olurken olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale etti.

TANKER DEVRİLDİKTEN SONRA ALEV ALDI

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Viranşehir-Kızıltepe güzergâhında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdulcelil Yel yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola devrilen tanker, kısa süre sonra alev alarak yanmaya başladı. Yangının büyümesiyle birlikte araçta sıkışan sürücü Yel, bulunduğu yerden çıkamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere teslim olan tankere müdahale ederek yangını söndürdü. Ardından araçta sıkışan sürücü Abdulcelil Yel'in cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şırnak'ın Silopi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Abdulcelil Yel'in 4 çocuk babası olduğu belirtildi. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.