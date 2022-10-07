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Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:44

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu, Ekim'de toplantı var mı? FED faiz kararı için kritik açıklama: ABD Merkez Bankası...

Ekim ayının gelmesiyle birlikte FED faiz kararı açıklaması için merak dolu bekleyiş başladı. Federal Rezerv Bankası’nın faizlerdeki arttırım politikasına 2023 yılına kadar devam edeceği yönünde beklentiler bulunurken küresel piyasalar bu kritik karara kilitlendi. Bu noktada ise “FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan son olarak FED yetkililerinden enflasyon ve faiz mesajı geldi. İşte detaylar.

FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu, Ekim’de toplantı var mı? FED faiz kararı için kritik açıklama: ABD Merkez Bankası...

FED faiz kararı açıklaması için geri sayım resmen başladı. Küresel piyasalarda merakla beklenen karar öncesinde ABD Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyelerinden de faizlerdeki arttırımlara devam edileceğine yönelik açıklamalar da geldi. Bu kapsamda piyasaların yakın takipçileri "FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı ile ilgili son durum ve tüm detaylar.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTISI EKİM'DE OLACAK MI?

FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmayacak.Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.

Fed'in Washington merkezli yönetim kuruluna katılmasından bu yana ilk kez para politikasına dair açıklama yapan Cook, "ABD'de enflasyon inatçı ve kabul edilemeyecek yüksek seviyede seyrine devam ediyor ve son aylarda açıklanan veriler enflasyon kaynaklı baskıların geniş tabanlı olduğunu gösteriyor" dedi.

İlk kez açıklama yapan bir başka kurul üyesi Philip Jefferson da enflasyonu kontrol altına almak konusunda "kararlı" olduğunu ifade etti.

EK FAİZ ARTIRIMLARI BEKLENİYOR
Kurul üyesi Christopher Waller da "Gelecek yılın başlarında ek faiz artırımları bekliyorum" dedi ve Fed'in enflasyonun hafiflediğine dair işaret görmeden faiz artırımlarını durdurmaması gerektiğini belirtti.

Yetkililer son politika toplantılarından bu yana 1-2 Kasım'da gerçekleşecek toplantıda 75 baz puan büyüklüğünde art arda dördüncü faiz artırımına gidileceğine, daha sonra da faiz artırımlarının devam edeceğine işaret ediyorlar. (REUTERS)

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FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne oldu, Ekim'de toplantı var mı? FED faiz kararı için kritik açıklama: ABD Merkez Bankası...
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