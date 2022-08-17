Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olacak mı?
Giriş Tarihi: 17.8.2022 00:44

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olacak mı?

Altın, benzin, kripto para gibi birçok alanda etkili olacak kararların çıktığı FED toplantısı için geri sayım başladı. ABD merkez bankası başkanı Jerome Powell’ın aktardıklarına göre sene sonuna kadar faiz artırımı bekleniyor. Piyasa ilgileri Ağustos ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında sorularına yanıt arıyor. Peki, 2022 Ağustos FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olur mu? İşte yanıtlar…

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olacak mı?

2022 Mart ayı toplantısından bu yana faiz artırımına giden ABD Merkez Bankası için ağustos ayı FED toplantı tarihi gündemde. ABD'de seyreden yüksek enflasyon verileri faiz artırımının devamlılığı konusunda öngörü veriyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, Ağustos ayı FED faiz kararı ne olur sorusunun yanıtı…

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Sıradaki FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED temmuz toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 22 Eylül saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayından bu yana faiz artırımı konusunda istikrarını sürdüren ABD Merkez Bankası'nın sıradaki toplantıda da artırıma gitmesi bekleniyor.

ABD enflasyon verisi yükselirken artırımın devamlılığı piyasa yatırımcıları tarafından öngörülüyor. 50 puanlık artırım daha yüksek bir ihtimalde bulunurken 75 puan artırım da gelebilir.

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayında 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Banka bundan önceki 2 toplantısında 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

Fed faiz kararı için doğrudan enflasyon verilerini kıstas alıyor. Banka 75 baz puan faiz artışı ile fonlama faiz aralığını yüzde 1,5-1,75 aralığına çekti. Bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.

ARKADAŞINA GÖNDER
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA