FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ağustos ayı FED faiz kararı ne olur, faiz artırımı olacak mı?

HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ PUAN OLDU

ABD Merkez Bankası (Fed) Haziran ayında 75 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Banka bundan önceki 2 toplantısında 50 ve 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı.

Fed faiz kararı için doğrudan enflasyon verilerini kıstas alıyor. Banka 75 baz puan faiz artışı ile fonlama faiz aralığını yüzde 1,5-1,75 aralığına çekti. Bu faiz artışı 1994 yılından beri en yüksek faiz artırımı olarak kayıtlara geçti.