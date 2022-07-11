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Giriş Tarihi: 11.7.2022 16:28

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 temmuz FED faiz kararı ne olur, beklenti ne, yükselir mi?

Haziran ayında son yılların en yüksek enflasyon artışını yapan ve tüm dünyada emtia ile döviz fiyatlarını sarsan FED faiz kararı, bu ay da yapılacak. Vatandaşlar merakla bugünü ve verilecek kararı bekliyor. 2022 yılında para basımında azaltmaya gideceğini açıklayan ABD Merkez Bankası, bu sefer ne kararı verecek merak ediliyor. Vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusunu yöneltiyor. Peki, FED faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi? İşte detaylar!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 temmuz FED faiz kararı ne olur, beklenti ne, yükselir mi?

FED faiz kararı haziran ayında küresel döviz kurunu ciddi oranda etkiledi. ABD son 30 yılın en yüksek enflasyon oranını gördü, böylece ABD Merkez Bankası kendi yöntemi olarak faiz artırımına gidiyor. Vatandaşlar da bu yüzden FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, yükselir mi sorusunu yöneltiyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.

FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 temmuz FED faiz kararı ne olur, beklenti ne, yükselir mi?
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