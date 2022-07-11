FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 temmuz FED faiz kararı ne olur, beklenti ne, yükselir mi?

FED faiz kararı haziran ayında küresel döviz kurunu ciddi oranda etkiledi. ABD son 30 yılın en yüksek enflasyon oranını gördü, böylece ABD Merkez Bankası kendi yöntemi olarak faiz artırımına gidiyor. Vatandaşlar da bu yüzden FED faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, yükselir mi sorusunu yöneltiyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte detaylar!