FED faiz kararı haziran ayında 0,75 artarak 1,75 oldu. Son yılların en yüksek faiz artırımına giden Merkez Bankası, böylece son 30 yılın en yüksek enflasyonunu azaltmaya çalışıyor. FED faiz kararı beklentisi de faizlerin artması yönünde. 0,75 değil 0,50 seviyesinde artması bekleniyor. ABD Merkez Bankası faiz kararları emtia ve döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik yaratıyor. Bu sebeple FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu sürekli soruluyor. İşte detaylar
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.
FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.
FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
Bu ay yapılacak olan FED faiz toplantısında 0,50'lik bir faiz artımı bekleniyor.