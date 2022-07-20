Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselir mi?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 21:52 Son Güncelleme: 20.7.2022 21:52

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselir mi?

FED faiz kararı çok yakında açıklanacak. FED Faiz kararı beklentilerine baktığımızda faizlerin yine yükseleceğini görüyoruz. Bu da dünya genelinde altın fiyatlarının yükselmesi ihtimalini artırıyor. Öte yandan benzin fiyatlarıysa tüketimin azalması beklentisi sebebiyle düşecek gibi duruyor. FED faiz kararı ne olur sorusu haftaya cevap bulacak ve ekonomik krizdeki küresel ekonomi yine FED faiz kararı ile sarsılacak. Altın, petrol ve dolar kuru üzerinde çok büyük etkisi olan ABD Merkez Bankası, son PPK toplantılarında faiz arttırma kararı almıştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselir mi?

FED faiz kararı haziran ayında 0,75 artarak 1,75 oldu. Son yılların en yüksek faiz artırımına giden Merkez Bankası, böylece son 30 yılın en yüksek enflasyonunu azaltmaya çalışıyor. FED faiz kararı beklentisi de faizlerin artması yönünde. 0,75 değil 0,50 seviyesinde artması bekleniyor. ABD Merkez Bankası faiz kararları emtia ve döviz kurlarında ciddi bir hareketlilik yaratıyor. Bu sebeple FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu sürekli soruluyor. İşte detaylar

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.

FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Bu ay yapılacak olan FED faiz toplantısında 0,50'lik bir faiz artımı bekleniyor.

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FED TOPLANTI TARİHLERİ 2022

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası FED faiz kararı beklentisi ne yönde, faizler yükselir mi?
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