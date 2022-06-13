FED haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur, faizler yükselir mi? 2022 toplantı takvimi

Çok yakında FED faiz kararı sonuçları açıklanacak. Mayıs ayındaki 50 puanlık baz artışı sonucu bu ay faiz artırımı konusunda karışık beklentiler mevcut. FED faiz kararı ne zaman sorusunu soran vatandaşlar arasında altın yatırımcıları da bulunmakta. Yapılan açıklamalarda parasal daralmanın devam edeceği görülüyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? İşte FED haziran toplantısı hakkında bilgiler!
Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Bilançonun daraltılmasına 1 Haziran'da başlanacak. İlk etapta bilanço azaltımına Hazine kağıtlarında 30 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar ile başlanacak.
İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.
Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.
Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.
Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.
ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."