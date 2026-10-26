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Giriş Tarihi: 26.10.2026 13:36

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim toplantısı için geri sayım!

ABD Merkez Bankasının ekim ayı faiz toplantısı yaklaşırken gözler, küresel piyasaların yönünü etkileyebilecek karara çevrildi. Altın ve dolar yatırımcıları, Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceğini beklerken toplantı takvimi de gündemdeki yerini aldı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Ekim ayı toplantı tarihi…

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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim toplantısı için geri sayım!
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Fed'in ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulup tutulmayacağı tartışılırken yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı. Toplantının ardından yapılacak açıklamaların, yılın kalan dönemindeki faiz beklentilerine de yön vermesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacak. Küresel piyasaların yakından izlediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek görüşmelerde ABD ekonomisinin son durumu, enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte Fed'in politika faizine ilişkin yeni kararı kamuoyuyla paylaşılacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Fed'in ekim ayı faiz kararı, Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak. Faiz kararının ardından saat 21.30'da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Karar metni ve toplantıya ilişkin açıklamalar, Fed'in resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

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FED'İN GÜNCEL FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

ABD Merkez Bankası, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen bir önceki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Eylül ayındaki kararın ardından gözler, Fed'in ekim toplantısında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine çevrildi.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

Fed'in ekim ayı toplantısı yaklaşırken piyasalarda faizlerin mevcut seviyesinde korunacağı görüşü ağır basıyor. ABD'de eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 3,7'ye yükselmesi ise faiz artışı ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. ABD Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede nasıl bir adım atacağı, toplantının ardından duyurulacak faiz kararıyla belli olacak.

Ons altında sınırlı yükseliş: İşte piyasalarda son durum...

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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim toplantısı için geri sayım!
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