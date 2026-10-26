Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim toplantısı için geri sayım!

Fed'in ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulup tutulmayacağı tartışılırken yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı. Toplantının ardından yapılacak açıklamaların, yılın kalan dönemindeki faiz beklentilerine de yön vermesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayı faiz kararını 28 Ekim Çarşamba günü açıklayacak. Küresel piyasaların yakından izlediği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İki gün sürecek görüşmelerde ABD ekonomisinin son durumu, enflasyon verileri ve istihdam piyasasındaki gelişmeler ele alınacak. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte Fed'in politika faizine ilişkin yeni kararı kamuoyuyla paylaşılacak.
ABD Merkez Bankası, 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen bir önceki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Eylül ayındaki kararın ardından gözler, Fed'in ekim toplantısında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine çevrildi.
Fed'in ekim ayı toplantısı yaklaşırken piyasalarda faizlerin mevcut seviyesinde korunacağı görüşü ağır basıyor. ABD'de eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 3,7'ye yükselmesi ise faiz artışı ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. ABD Merkez Bankasının enflasyonla mücadelede nasıl bir adım atacağı, toplantının ardından duyurulacak faiz kararıyla belli olacak.