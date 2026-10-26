Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Ekim toplantısı için geri sayım!

Fed'in ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Piyasalarda faizlerin sabit tutulup tutulmayacağı tartışılırken yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının para politikasında nasıl bir yol izleyeceğine odaklandı. Toplantının ardından yapılacak açıklamaların, yılın kalan dönemindeki faiz beklentilerine de yön vermesi bekleniyor.