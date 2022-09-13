FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 Eylül ayı FED toplantısı ile FED faiz kararı ne olur?

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI 75 BAZ ARTIŞ GÖSTERDİ

FED'in Temmuz 2022 dönemine dair faiz kararı resmen açıklandı. Buna göre FED üyelerinin iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantıdan piyasaların beklentisi doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıktı. Bu karar ile beraber FED faizleri 2,25 – 2,50 aralığına yükseltti.

Mayıs ayında 50 baz puan faiz artırımı yapan FED'in Haziran toplantısından da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmıştı. Son olarak FED tarafından Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artırımı kararı verilerek 2022 yılındaki faiz artırımı periyoduna devam edilmiş oldu.