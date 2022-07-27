FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne oldu, ABD Merkez Bankası faizleri arttırdı mı?

FED faiz kararı 2022 Temmuz ayında ne olacak diye merak edenler ABD Merkez Bankası'nın toplantısı için gözleri Amerika'ya çevirdi. ABD, küresel piyasaları etkileyen enflasyonla başa çıkabilmek adına üst üste faiz artırımına gitmişti. Politika faizinde son 28 yılın rekorunu kıran FED, bugün Temmuz ayına ilişkin faiz kararını dünyaya duyuracak. FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak sorusuyla toplantı saati incelenirken, FED faiz artırırsa dolar ne olur, altını nasıl etkiler gibi sorular da vatandaşların gündemini meşgul ediyor. Peki, 2022 Temmuz FED faiz kararı ne oldu, ABD Merkez Bankası faizleri arttırdı mı? İşte merak edilenlerin yanıtı!
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.
FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.
FED HAZİRAN FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.
FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?
FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
Bu ay yapılacak olan FED faiz toplantısında 0,50'lik bir faiz artımı bekleniyor.
2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?
ABD Merkez Bankası Fed faiz oranlarını arttırdığında, Amerikan Doları'na yönelik "yatırım talebi" de artmaya meyillidir. Amerikan Doları daha fazla faiz getirisi sunacağı için uluslararası yatırımcılar ellerindeki yabancı döviz varlıklarını Amerikan Doları'na çevirmeye meyilli olabilirler.
Bunun sonucu olarak ise, Amerikan Doları diğer ülke para birimlerinin karşısında değer kazanırken, diğer ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye meyilli olur.