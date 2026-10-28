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Giriş Tarihi: 28.10.2026 13:31

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, faizler sabit mi kalacak? Ekim ayı faiz kararı bekleniyor!

ABD Merkez Bankasının ekim ayı toplantısında karar günü geldi. Altın ve dolar piyasalarında hareketliliğe neden olabilecek açıklama öncesinde yatırımcılar, FED'in faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceğini araştırıyor. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, faizler sabit mi kalacak? İşte, ayrıntılar…

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FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, faizler sabit mi kalacak? Ekim ayı faiz kararı bekleniyor!
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Piyasalarda faizlerin mevcut seviyesinde kalıp kalmayacağı tartışılırken uluslararası bankaların toplantı öncesindeki değerlendirmeleri de kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu akşam açıklanacak kararın ardından verilecek mesajların, aralık ayına yönelik faiz beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), ekim ayı faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklıyor. 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizinin yeni seviyesi duyurulacak.

FED'İN SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU, FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

ABD Merkez Bankası, 16 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda politika faizini 25 baz puan artırdı. Kararla birlikte federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesinden yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi.

Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması halinde mevcut yüzde 3,75-4,00 aralığı korunacak.

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FED FAİZ İNDİRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

ABD'de eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 3,7'ye ulaşması, FED'in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin tartışmaları artırdı. Fiyat artışlarının yüksek seyretmesi faiz indirimi ihtimalini zayıflatırken ekim toplantısında mevcut oranların korunacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. ABD Merkez Bankasının yeni bir adım atıp atmayacağı ise bu akşam açıklanacak kararla netlik kazanacak.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BANKALARIN BEKLENTİLERİ NELER?

FED'in ekim toplantısı öncesinde bankaların faiz tahminleri belli oldu. BBVA Research ve Goldman Sachs, faizlerin bu ay sabit tutulmasını, aralık ayında ise artırılmasını bekliyor. UBS ise Aralık 2026 ve Mart 2027'de 25'er baz puanlık iki artış öngörüyor.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi ise faiz artırımına karşı çıkıyor. Zandi, tahvil getirilerinin yüzde 5'e yaklaşması ve konut kredisi faizlerinin yüzde 7'yi aşması nedeniyle finansman koşullarının zaten sıkılaştığını belirtiyor. Bu nedenle yeni bir faiz artışını gerekli görmüyor.

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