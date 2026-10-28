FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, faizler sabit mi kalacak? Ekim ayı faiz kararı bekleniyor!

Piyasalarda faizlerin mevcut seviyesinde kalıp kalmayacağı tartışılırken uluslararası bankaların toplantı öncesindeki değerlendirmeleri de kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu akşam açıklanacak kararın ardından verilecek mesajların, aralık ayına yönelik faiz beklentilerini de şekillendirmesi bekleniyor.
ABD Merkez Bankası (FED), ekim ayı faiz kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklıyor. 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizinin yeni seviyesi duyurulacak.
ABD Merkez Bankası, 16 Eylül tarihinde yaptığı toplantıda politika faizini 25 baz puan artırdı. Kararla birlikte federal fonlama faizinin hedef aralığı yüzde 3,50-3,75 seviyesinden yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltildi.
Ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması halinde mevcut yüzde 3,75-4,00 aralığı korunacak.
ABD'de eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 3,7'ye ulaşması, FED'in faiz politikasında nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin tartışmaları artırdı. Fiyat artışlarının yüksek seyretmesi faiz indirimi ihtimalini zayıflatırken ekim toplantısında mevcut oranların korunacağı beklentisi ağırlık kazanıyor. ABD Merkez Bankasının yeni bir adım atıp atmayacağı ise bu akşam açıklanacak kararla netlik kazanacak.
FED'in ekim toplantısı öncesinde bankaların faiz tahminleri belli oldu. BBVA Research ve Goldman Sachs, faizlerin bu ay sabit tutulmasını, aralık ayında ise artırılmasını bekliyor. UBS ise Aralık 2026 ve Mart 2027'de 25'er baz puanlık iki artış öngörüyor.
Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi ise faiz artırımına karşı çıkıyor. Zandi, tahvil getirilerinin yüzde 5'e yaklaşması ve konut kredisi faizlerinin yüzde 7'yi aşması nedeniyle finansman koşullarının zaten sıkılaştığını belirtiyor. Bu nedenle yeni bir faiz artışını gerekli görmüyor.