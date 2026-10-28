FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak, faizler sabit mi kalacak? Ekim ayı faiz kararı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ BANKALARIN BEKLENTİLERİ NELER?

FED'in ekim toplantısı öncesinde bankaların faiz tahminleri belli oldu. BBVA Research ve Goldman Sachs, faizlerin bu ay sabit tutulmasını, aralık ayında ise artırılmasını bekliyor. UBS ise Aralık 2026 ve Mart 2027'de 25'er baz puanlık iki artış öngörüyor.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi ise faiz artırımına karşı çıkıyor. Zandi, tahvil getirilerinin yüzde 5'e yaklaşması ve konut kredisi faizlerinin yüzde 7'yi aşması nedeniyle finansman koşullarının zaten sıkılaştığını belirtiyor. Bu nedenle yeni bir faiz artışını gerekli görmüyor.