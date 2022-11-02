FED FAİZ TOPLANTISI BUGÜN! 2 Kasım FED faiz kararı FED FAİZ KARARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak, ne olacak, açıklandı mı? Gözler ABD merkez bankası toplantısında!

FED faiz kararı için geri sayım resmen başladı. Beklentiler ABD Merkez Bankası'nın bu ayda da 75 baz puanlık artışa gitmesi yönünde olurken bu kapsamda ise "2 Kasım 2022 FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Gerek altın gerekse petrol, kripto ve döviz piyasalarında gözler bu akşamki Powell'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olacak? İşte konuya dair tüm detaylar.
FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
FED faiz kararı toplantısı Ekim ayında yapılmazken, gözler kasım ayı toplantısına çevrildi. Sıradaki FED faiz kararı toplantısı 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyelerinden Lisa Cook, dün çoğu yetkilinin faiz artırımlarına devam etme yönündeki açıklamalarına katılırken, diğer Fed yetkilileri de enflasyonu düşürmek için mücadelede gevşemeye dair bir işaret görmediklerini belirttiler.
FED politika toplantısında faizlerin art arda dördüncü defa artacağı ön görülüyor. Bu sefer faizlerin 75 puan artacağı tahmin edilmekte. Böylece faizler yüzde 3.75 ile 4.00 arasında yükseleceği ön görülmekte.13 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan ABD enflasyon verisinde, ABD'de TÜFE eylül ayında yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon yüzde 8,2 olarak açıklanmıştı.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekmişti.
BİR SONRAKİ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Bir sonraki FED faiz toplantısı 13 - 14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak.