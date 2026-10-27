Fed toplantı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı iki gün sürecek. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte yeni faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Piyasalarda, ekonomik veriler ve enflasyon görünümü doğrultusunda bankanın atacağı adım yakından izleniyor. Fed'in faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat merak ediliyor.
Fed'in Ekim ayı FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan kritik toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna duyurulacak.
Fed, 16 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Banka, karar metninde enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna vurgu yaptı. Ekim ayındaki toplantıda açıklanacak yeni kararın, ABD'nin para politikasında izlenecek yol açısından belirleyici olması bekleniyor.
Ekim ayındaki toplantıda politika faizinin değişmeden bırakılması beklentiler arasında yer alıyor. Ancak ABD'de eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 3,7 seviyesine çıkması, faiz artışı olasılığının da gündeme gelmesine yol açtı. Bankanın yeni dönemde uygulayacağı para politikası, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.