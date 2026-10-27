Fed toplantı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı iki gün sürecek. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte yeni faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Piyasalarda, ekonomik veriler ve enflasyon görünümü doğrultusunda bankanın atacağı adım yakından izleniyor. Fed'in faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat merak ediliyor.