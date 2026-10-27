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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:49

Fed toplantı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?

ABD Merkez Bankası’nın ekim ayı para politikası toplantısı yaklaşırken küresel piyasalar FED faiz kararına odaklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarını etkileyebilecek kararın hangi yönde olacağı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayındaki kararın ardından bankanın ekim toplantısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi yapılacak mı?

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Fed toplantı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?
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ABD Merkez Bankası'nın ekim ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı iki gün sürecek. Toplantının tamamlanmasıyla birlikte yeni faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. Piyasalarda, ekonomik veriler ve enflasyon görünümü doğrultusunda bankanın atacağı adım yakından izleniyor. Fed'in faiz kararının açıklanacağı tarih ve saat merak ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in Ekim ayı FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek olan kritik toplantının ardından faiz kararı, 28 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna duyurulacak.

FED SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 16 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Banka, karar metninde enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna vurgu yaptı. Ekim ayındaki toplantıda açıklanacak yeni kararın, ABD'nin para politikasında izlenecek yol açısından belirleyici olması bekleniyor.

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FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI, FAİZLERİ KORUYACAK MI?

Ekim ayındaki toplantıda politika faizinin değişmeden bırakılması beklentiler arasında yer alıyor. Ancak ABD'de eylül ayı yıllık enflasyonunun yüzde 3,7 seviyesine çıkması, faiz artışı olasılığının da gündeme gelmesine yol açtı. Bankanın yeni dönemde uygulayacağı para politikası, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Fed toplantı tarihi Ekim 2026: Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olacak?
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