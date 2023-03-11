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Giriş Tarihi: 12.3.2023

Fedakâr komutan

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Fedakâr komutan
Asrın felaketine Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ailesiyle birlikte evinde yakalanan Nurdağı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Malgır depremin hemen ardından askeri kıyafetini giydi ve önce eşini İlçe Jandarma Komutanlığı'na bıraktı. Malgır sonrasında ilçeyi kontrole gitti. Kızının oturduğu binanın önüne gelen Malgır, binanın yıkıldığını gördü. Ekipler ellerindeki cihazla binayı taradı, canlı olmadığını söyledi. Binadan ses alınmadığını öğrenen Malgır, komutanlığa geri döndü. Askerleri toplayıp, arama kurtarma faaliyetlerini organize etti. Arama kurtarma faaliyetlerinde öncelik ses alınan enkazlara verildi.



Komutanın depremde enkaz altında kalan kızı Tuğba (32), damadı Ramazan (27) ve 4 yaşındaki torunu Ahmet Teoman Keli'nin cansız bedenleri 4 gün sonra çıkartıldı. Kızını, damadını ve torununu kaybetmesine rağmen Malgır, görevine devam ediyor. Yaşadıklarını SABAH'A anlatan Malgır, "Kutsal bir meslek yapıyoruz. Bu mesleğe girerken vatanımıza ve milletimize gerekirse canımızı, malımızı her şeyimizi vereceğimize ve vatan için çalışacağımıza yemin ettik. Herkes yeminine sağdık kalmalı. Ben yeminime sadık kalan bir insanım. Ne pahasına olursa olsun öncelikle yardım isteyen vatandaşlarımızın yardımına koşmak bizim görevimizdir. Kızım, damadım, torunum vefat etti ama kurtarılacak durum yoktu. Dolayısıyla öncelik sırası olanlara ağırlık vermek durumundaydım" dedi.

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Fedakâr komutan
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