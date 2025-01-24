Yangın faciasında can vere Ebru Boduroğlu ve çocukları son yolculuğuna uğurlandı

36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanmasına devam edildi. 4 kişilik Boduroğlu ailesi sömestr tatili için Bolu Kartalkaya'ya gitmişti. Kaldıkları otelde meydana gelen yangın felaketinde dehşeti yaşayan Boduroğlu ailesinden üç kişi yaşamını yetirdi.

Baba Mesut Tunç Boduroğlu yangın felaketinde camdan atlayarak hayatta kalmayı başarsa da eşi Ebru Bodurboğlu(49) ile birlikte çocukları Alican(15) ve Elif Nas Boduroğlu(12) hayatını kaybetmişti.

Meydana gelen felakette çocuklarını kurtarmaya çalışırken bulundukları kattan düşerek yaralı kurtulan baba Mesut Tunç ailesini son yolculuğa uğurlamak için yaralı olarak tekerlekli sandalye ile cenaze törenine katıldı.

Cenazeleri İstanbul'a getirilen Anne Ebru Boduroğlu ve çocukları 9.sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elifnas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlendi. Cenaze törenine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile futbolcu Mehmet Topal, işadamları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

4 kişilik Boduroğlu Ailesinden hayatta kalan tek isim olan ve camdan atlaması sonucu vücudunda ağır kırıklar oluşan Baba Mesut Tunç Boduroğlu, acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı. Ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilen baba Tunç Boduroğlu, taziyeleri kabul ederken aniden rahatsızlandı. Ellerinde yanıklar ve morluklar olan babaya ilk müdühale caminin hemen yanındaki ambulansta yapıldı. Müdahale yapılan acılı baba eşi ve çocuklarını son yolculukta yalnız bırakmayarak rahatsızlığına rağmen cenaze namazına katılarak dua edip gözyaşı döktü.

Ebru Bodurboğlu ile birlikte çocukları Alican ve Elif Nas Boduroğlu Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınan ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında aile kabristanında toprağa verildiler.