Felaketin sebebi tramvay inşaatı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan'da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Eyüpsultan Bulvarı'nda bulunan 2 iş yerini ve bazı bodrum katlarını su bastı. İş yerlerindeki ürünlerin bir kısmı zarar gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizlemeye çalıştı. Vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin cadde üzerinde devam eden tramvay inşaatı çalışmaları sırasında yapılan hata nedeniyle kaynaklandığını öne sürdü.

BU ÇİLEYİ BİZE YAŞATIYORLAR

İş yerindeki bazı ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten işletme sahibi Aytaç Uzunlar, "Akşam çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketin asıl sebebi şiddetli sağanak değil, yolumuzdaki tramvay inşaatından dolayı. Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyunun alttan patlaması sonucu bu çileyi yaşadık. Perişan olduk. Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bilmiyoruz. Raporlar tutuldu ama elimizden ne geliyorsa hakkımızı aramaya çalışacağız. Bu kazı başladığından beri ikinci oluyor. 5 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim tamamen kazı çalışmasından dolayı böyle oldu. Günlerce temizlemeyle bitmez. Tahmini 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var.

İçeride buzdolabı, çamaşır makinesi, çekyat hepsi atılacak" dedi. Kanalizasyon sularının apartmana dolduğunu ve mağdur olduklarını ifade eden Meriç Özsarıgül, "Dün Saat 21.00 gibi orta şiddetli bir yağmur başladı. Komşu Aytaç Ağabey kapının önünü süpürmeye çalışıyordu. Su buraya doluyordu. Sağanak yağdı ama önceki yağışlarla alakası yok. Caddenin yukarı kısmında ve karşı tarafta bir şey yok. Burada yaklaşık 1 aydır çalışma yapılıyor. Çalışmanın yapılışını herkes biliyor palas pandıras bir süreç var burada. Dün akşam apartmana kanalizasyon suyu bastı" diye konuştu.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Bu arada dün Akşam saatlerinde başlayan yağış, bazı ilçelerde gök gürültülü sağanak şeklinde şiddetini artırdı. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar, sağanağın etkisiyle durakların altına sığındı. Kent genelindeki bazı caddeler ve sokaklarda sağanağın ardından su birikintileri oluştu. Üsküdar, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Küçükçekmece, Maltepe, Sultangazi, Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Bağcılar ve Eyüpsultan'da caddelerin suyla dolması nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör