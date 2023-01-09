Felçli gittiği klinikten yürüyerek çıktı

Yıldıray Bal, iş yerinde telefonla konuşurken sesinin gittiğini fark etti. Ardından tansiyonu yükseldi. Bal, inanılmazı başardı ve özel bir hastanedeki 3 aylık yoğun tedavinin ardından yürüyerek klinikten çıkarak evinin yolunu tuttu. 9 ayın sonunda ise işine döndü.







SABAH'a zorlu süreci anlatan Yıldıray Bal, "Hiçkimse hayattan umudunu kaybetmesin. Hastaneye gittiğimde yatalak vaziyetteydim. Ayağa kalktım. Şükrediyorum, yürümeye başladım. Hayata katılmaya başladım. Mücadelelerini bırakmasınlar, ümitlerini kaybetmesinler." dedi.





Genç yaşta amcasını da inme nedeniyle kaybettiğini söyleyen Yıldıray Beyin eşi Nevin Bal (40) ise şunları söyledi: "Benim için inme lafı çok ağır. İnme geçiren herkes ölür gibiydi. Yıldıray'ın doktoru bize, 'Hareket merkezine atan pıhtı çok geniş bir yerde ve böyle bir hastanın şu anda yaşıyor olabilmesi, yoğun bakıma girmemesi çok büyük bir mucize, ikinci bir doğum günü kabul edin.







İyi bir fizik tedaviyle tekrar yürüyebilir ilk 48 saat çok önemli.' dedi. Bizimle Engin Hoca'nın ilgileneceğini söylediklerinde internetten araştırdım, onun iyileştirdiği hastaları görünce artık gece gündüz uyumadan o videoları seyrettim. Hakikaten dedikleri gibi bir süreç oldu. 3 ayı tamamladık ve Yıldıray Bey taburcu oldu. Bir çocuk yavaş yavaş nasıl yürürse biz Yıldıray'la aynılarını yaşadık. Allah'a şükrediyoruz artık yanımızda ve bana muhtaç değil, kendi işlerini yapabiliyor."







Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar da tedaviye ilişkin şunları aktardı: "Bize geldiğinde hasta hareketsiz durumdaydı ve 3 ayda klinikten yürüyerek taburcu oldu. 8'inci ayın sonunda işine geri döndü. Şu anda genel kondisyonunu arttırma, el becerisini arttırma, günlük yaşam aktivitelerini daha iyi yapması için ayaktan ara ara geliyor. Genel olarak bağımsız günlük yaşamına döndü. İnme halk tabiriyle felce sebep oluyor dolayısıyla da felç hastalığı diye de biliniyor.







Bunun için Yıldıray Bey gibi genç hastalarda hastalığın erken döneminden hemen sonra kapsamlı bir fizik tedavi özellikle nöro rehabilitasyon denilen uygulamaları çok önemli. Burada da robotik fizik tedavi işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Yıldıray Bey'de hem robotik fizik tedavi hem de ergoterapi, fizyoterapi, elektroterapi, konuşma ve yutma terapisi hep birlikte uygulandı ve sonucunu çok hızlı bir şekilde gördük. Hasta mutlu bir şekilde evine ve işine döndü."