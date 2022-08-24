Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları taraftarların gündemindeki yerini aldı. Deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönen sarı lacivertliler Jorge Jesus ile rövanş maçı öncesi sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. UEFA Avrupa Ligi play-off maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar…
FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu
Hakem: Jesus Gil Mazzano (İspanyol)
GEÇTİĞİMİZ MAÇIN İLK 11'İ
Deplasman maçında Jorge Jesus'un ilk 11 kadrosu şöyleydi:
Altay Bayındır, Luan Peres, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Joshua King, Diego Rossi, Serdar Dursun.
Süper Lig karşılaşmalarında görülen 11'ler sonrası rövanş maçı için de bir sürpriz olabileceği düşünülüyor.
JORGE JESUS'TAN ADANA MAÇINDA ŞAŞIRTAN İLK 11!
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Austria Wien müsabakasındaki gibi yine üçlü savunmayı tercih etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor'a karşı son maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.