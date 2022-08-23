Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman saat kaçta?

FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.

JORGE JESUS'TAN ADANA MAÇINDA ŞAŞIRTAN İLK 11!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Austria Wien müsabakasındaki gibi yine üçlü savunmayı tercih etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor'a karşı son maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.