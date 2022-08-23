Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Austria Wien maçı için geri sayım başladı. İlk karşılaşmada 2-0 skorla galibiyeti bulan Kanarya rövanş ile avantajını korumak istiyor. Fenerbahçe Austria Wien rövanş maçı hakkında ilk 11 başta olmak üzere hakem, canlı yayın kanalı ve diğer detaylar gündemdeki yerini koruyor. Taraftarlar Kadıköy mücadelesinden umutlu. Peki, Fenerbahçe Austria Wien maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte rövanş maçı detayları…
FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tarih: 25 Ağustos 2022 Perşembe
Saat: 20.00
Yer: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu
Hakem: Jesus Gil Mazzano (İspanyol)
FENERBAHÇE AUSTRİA WİEN MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.
JORGE JESUS'TAN ADANA MAÇINDA ŞAŞIRTAN İLK 11!
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien ile oynanan maçının ilk 11'ine göre farklı bir kadroyla takımını sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Austria Wien müsabakasındaki gibi yine üçlü savunmayı tercih etti. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Adana Demirspor'a karşı son maça göre ilk 11'inde biri zorunlu 5 değişiklik yaptı.
Austria Wien karşısında kas yorgunluğu yaşayan Joshua King'i Adana Demirspor maçının kadrosuna almayan Jesus; Avrupa Ligi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Rossi ve Ezgjan Alioski'yi ise Adana Demirspor karşısında yedek soyundurdu.
Şimdi taraftarların gündeminde Fenerbahçe'nin Austria Wien kadrosu var.