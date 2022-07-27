Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz kendi sahasında tur için sahaya çıkıyor. Jorge Jesus'un zorlu maçtaki ilk 11'i belli olurken, mücadelenin yayın kanalı da ilk maçtan farklı olacak. Öte yandan Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elem turunu geçerek üst tura yükselmek isteyen sarı lacivertli temsilcimiz Dinamo Kiev'i ağırlıyor.
İşte, maçın yayın kanalı;
Fenerbahçe'nin Dynamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can, Joshua King, Rossi, Valencia
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?
TARİH: 27.07.2022
SAAT: 20:00
STADYUM: Ülker Stadyumu
HAKEM: Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek.
YAYIN KANALI: EXXEN
BİR SONRAKİ TURDA RAKİP STURM GRAZ OLACAK
Fenerbahçe turu geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak.
Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.