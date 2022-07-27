Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz kendi sahasında tur için sahaya çıkıyor. Jorge Jesus'un zorlu maçtaki ilk 11'i belli olurken, mücadelenin yayın kanalı da ilk maçtan farklı olacak. Öte yandan Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda sorusu en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı Hangi Kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön elem turunu geçerek üst tura yükselmek isteyen sarı lacivertli temsilcimiz Dinamo Kiev'i ağırlıyor.

İşte, maçın yayın kanalı;