Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev’i çekti!
Giriş Tarihi: 26.8.2022 19:11

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev’i çekti!

Şampiyonlar Ligi’nde dramatik bir şekilde Kiev’e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup kura çekiminde Dinamo Kiev’i çekti. Jorge Jesus da intikam almak için Kiev’i çekmek istediğini dile getirmişti. Futbolseverler Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman sorusunu yanıtladı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman hangi gün oynanacak? İşte detaylar!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev’i çekti!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sürekli soruluyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında iki takım karşı karşıya geldi. Bundan önce Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşı karşıya gelmişlerdi. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar!

DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları için tarih belliyken, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin hangi haftada karşı karşıya geleceği kesin değil.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Maç takvimi şu şekilde:

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

1. maç haftası: 8 Eylül 2022

2. maç haftası: 15 Eylül 2022

3. maç haftası: 6 Ekim 2022

4. maç haftası: 13 Ekim l2022

5. maç haftası: 27 Ekim 2022

6. maç haftası: 3 Kasım 2022

AVRUPA LİGİ GRUPLARI

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürich

B GRUBU: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca,

C GRUBU: Roma, Ludogorets, Betis, HJK

D GRUBU: Braga, Malmö, Union Berlin, ST Gilloise

E GRUBU: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

F GRUBU: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm

G GRUBU: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes

H GRUBU: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev’i çekti!
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