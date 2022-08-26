Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev’i çekti!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sürekli soruluyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında iki takım karşı karşıya geldi. Bundan önce Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşı karşıya gelmişlerdi. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar!
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları için tarih belliyken, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Fenerbahçe'nin hangi haftada karşı karşıya geleceği kesin değil.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Maç takvimi şu şekilde:
AVRUPA LİGİ GRUPLARI
İŞTE GRUPLAR
A GRUBU: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodo Glimt, Zürich
B GRUBU: Dinamo Kiev, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca,
C GRUBU: Roma, Ludogorets, Betis, HJK
D GRUBU: Braga, Malmö, Union Berlin, ST Gilloise
E GRUBU: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia
F GRUBU: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm
G GRUBU: Olympiakos, Karabağ, Freiburg, Nantes
H GRUBU: Kızılyıldız, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor