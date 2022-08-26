Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi gruplarında Dinamo Kiev’i çekti!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından sürekli soruluyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında iki takım karşı karşıya geldi. Bundan önce Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşı karşıya gelmişlerdi. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi gün oynanacak? İşte detaylar!