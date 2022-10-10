Fenerbahçe Karagümrük maç özeti (5-4)| Fenerbahçe Karagümrük golleri kim attı?

83. dakikada Karagümrük bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Caner Ergin topu ceza sahasına gönderdi. Caulker'in kafayla yükselttiği top Szalai'den sekip arka direğe yöneldi. Burada bekleyen Burak Kapacak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-4

90+2. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin şutunda topu kaleci zorlukla kontrol etti.

90+5. dakikada ev sahibi ekip bulduğu golle bir kez daha öne geçti. Szlai'nin kendi yarı alanından ileriye doğru havadan yönlendirdiği topu, ceza sahası içinde bekleyen Batshuayi, sağ ayağıyla iyi kontrol edip soluna aldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 5-4

Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.