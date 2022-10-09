Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig 9. hafta Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Karagümrük maçı için nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Karagümrük, kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Sarı lacivertliler ise 3 puanı alarak yoluna fire vermeden devam etmenin peşinde. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle kanalını öğrenmek için ''Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe Karagümrük maçı hakkında tüm merak edilenler…

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve maç ile ilgili tüm detaylar şöyle;