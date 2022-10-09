Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig 9. hafta Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:08 Son Güncelleme: 9.10.2022 16:11

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig 9. hafta Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekip, rakibini yenip fire vermeden yoluna devam etmeyi hedefliyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından izlemek isteyen futbolseverler ise ‘’Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle kanalı ve muhtemel 11’ler…

Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig 9. hafta Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Karagümrük maçı için nefesler tutuldu! Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 4 maçtır galibiyet elde edemeyen Karagümrük, kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışacak. Sarı lacivertliler ise 3 puanı alarak yoluna fire vermeden devam etmenin peşinde. Zorlu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, Fenerbahçe Karagümrük maçı canlı izle kanalını öğrenmek için ''Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Fenerbahçe Karagümrük maçı hakkında tüm merak edilenler…

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'leri ve maç ile ilgili tüm detaylar şöyle;

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı, 9 Ekim 2022 Pazar günü (bugün) saat 20:00'da başlayacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçı, beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE KANALI

https://www.beinsports.com.tr/

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Alioski, İsmail, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia.

F. Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Caulker, Caner, Jimmy, Dresevic, Ozdojev, Borini, Kouassi, Diagne.

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Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig 9. hafta Fenerbahçe Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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