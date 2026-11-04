Fenerbahçe Liverpool maçı canlı izle | TRT 1 canlı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı izleme ekranı

Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi serüvenindeki bu zorlu randevu öncesinde nefesler tutuldu. Karşılaşmayı televizyon başında takip edecek milyonlarca sporsever, frekans ayarlarının nasıl yapılacağını ve yayın akışını sorguluyor. TRT 1 şifresiz canlı yayın bağlantısı, saat bilgisi ve muhtemel 11'lerle ilgili tüm ayrıntılar Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmalarını beraberinde getiriyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu 4. hafta dev mücadelesi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan Fenerbahçe maçı, Türkiye saati ile 20.45'te başlama düdüğü ile start alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle şifresiz ve naklen buluşacak.
İşte, canlı yayın:
Dev maçı internet üzerinden bilgisayar, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla kesintisiz izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:
Yayın esnasında sinyal kesintisi veya frekans güncellemesi yaşamak istemeyen kullanıcıların Türksat 4A uydusundaki güncel TRT 1 HD frekans parametrelerini alıcılarına tanımlaması gerekmektedir:
|Uydu Adı
|Frekans
|POL
|Sembol
|FEC
|Türksat 4A / TRT Doğu Kapsama Alanı
|12.092
|H
|27500
|5/6
|Türksat 4A / TRT Türkiye Kapsama Alanı 2
|11.958
|V
|27500
|5/6
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Ngumoha, Barcola.