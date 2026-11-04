Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Liverpool maçı canlı izle | TRT 1 canlı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı izleme ekranı
Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:31 Son Güncelleme: 04.11.2026 19:34

Fenerbahçe Liverpool maçı canlı izle | TRT 1 canlı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı izleme ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde dev randevu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Kadıköy’de İngiliz devi ile kozlarını paylaşırken, futbolseverler Fenerbahçe Liverpool maçı canlı yayın detaylarını arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak kritik karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı.

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Fenerbahçe Liverpool maçı canlı izle | TRT 1 canlı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı izleme ekranı
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Sarı-lacivertlilerin Devler Ligi serüvenindeki bu zorlu randevu öncesinde nefesler tutuldu. Karşılaşmayı televizyon başında takip edecek milyonlarca sporsever, frekans ayarlarının nasıl yapılacağını ve yayın akışını sorguluyor. TRT 1 şifresiz canlı yayın bağlantısı, saat bilgisi ve muhtemel 11'lerle ilgili tüm ayrıntılar Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmalarını beraberinde getiriyor.

FENERBAHÇE LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026/2027 sezonu 4. hafta dev mücadelesi 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek olan Fenerbahçe maçı, Türkiye saati ile 20.45'te başlama düdüğü ile start alacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle şifresiz ve naklen buluşacak.

İşte, canlı yayın:

TRT 1 CANLI İZLE

Dev maçı internet üzerinden bilgisayar, akıllı telefon veya tablet aracılığıyla kesintisiz izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

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TRT 1 GÜNCEL FREKANS AYARLARI VE SİNYAL YOK SORUNU ÇÖZÜMÜ

Yayın esnasında sinyal kesintisi veya frekans güncellemesi yaşamak istemeyen kullanıcıların Türksat 4A uydusundaki güncel TRT 1 HD frekans parametrelerini alıcılarına tanımlaması gerekmektedir:

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
Türksat 4A / TRT Doğu Kapsama Alanı 12.092 H 27500 5/6
Türksat 4A / TRT Türkiye Kapsama Alanı 2 11.958 V 27500 5/6

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku

Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Ngumoha, Barcola.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Fenerbahçe Liverpool maçı canlı izle | TRT 1 canlı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı izleme ekranı
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