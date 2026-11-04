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Giriş Tarihi: 04.11.2026 08:07

Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk etmeye hazırlanıyor. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Fenerbahçe - Liverpool maçının yayın saati ve kanal bilgisini araştırmaya başladı.

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Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı
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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Fransız Clement Turpin üstlenecek.

Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe - Liverpool karşılaşmasını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını tercih edebilir. Maçın canlı yayınına TRT'nin resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de ulaşılabilecek.

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Tsimikas, Nyoni, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Barcola, Koumas.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

10 Eylül Perşembe, 19.45 – Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba, 22.00 – Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı, 19.45 – Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba, 20.45 – Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba, 23.00 – Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba, 23.00 – LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba, 20.45 – Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba, 23.00 – Atletico Madrid - Fenerbahçe

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı
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