Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Fransız Clement Turpin üstlenecek.
Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
Fenerbahçe - Liverpool karşılaşmasını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını tercih edebilir. Maçın canlı yayınına TRT'nin resmi internet sitesi ve tabii platformu üzerinden de ulaşılabilecek.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
10 Eylül Perşembe, 19.45 – Fenerbahçe - Roma 14 Ekim Çarşamba, 22.00 – Aston Villa - Fenerbahçe 20 Ekim Salı, 19.45 – Fenerbahçe - Slavia Prag
4 Kasım Çarşamba, 20.45 – Fenerbahçe - Liverpool
25 Kasım Çarşamba, 23.00 – Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
9 Aralık Çarşamba, 23.00 – LASK - Fenerbahçe
20 Ocak Çarşamba, 20.45 – Fenerbahçe - Villarreal
27 Ocak Çarşamba, 23.00 – Atletico Madrid - Fenerbahçe