Fenerbahçe - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında puan arayacak. Kadıköy'de oynanacak karşılaşma canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Fenerbahçe - Liverpool maçının saati, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin tüm ayrıntılar...

FENERBAHÇE - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. hafta mücadelesi, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin hakemliğini Fransız Clement Turpin üstlenecek.

Fenerbahçe - Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.